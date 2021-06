A empresária e presidente do conselho de administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, estreou um programa em seu canal de Youtube. Nele, ela deve entrevistar personalidades que não planejavam, mas fizeram coisas empreendedoras e inovadoras. Estarão em pauta temas como saúde, ciência, educação e entretenimento. No primeiro, a convidada é a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcolmo. Vídeos novos são lançados às segundas-feiras em https://bit.ly/3yvxGLk.

Ops! Este conteúdo é exclusivo para assinantes...