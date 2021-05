A Sabemi, uma das principais seguradoras do Brasil, lançou a 1ª edição do Sabemi Tech Day, série de eventos que tem como objetivo debater assuntos voltados à Tecnologia da Informação e seus desdobramentos. Neste evento inicial, que ocorre dia 8 de junho, a partir das 14h, o tema é "Inovação tecnológica - impacto nos hábitos e comportamentos humanos". Ao longo do dia, haverá três painéis de debates, que serão transmitidos online diretamente da Fábrica do Futuro, em Porto Alegre. Para assistir, basta fazer a inscrição em sabemitechday.com.br.

Com o objetivo de apresentar o Cooperativismo a programadores e empreendedores digitais, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ) apoia a 4ª edição do Hacking.Rio e a 1ª Olímpiada de Hackathons do Brasil e países de Língua Portuguesa (Olimpíadas HOL). Considerado o maior hackathon da América Latina, o evento, de 15 a 17 de outubro, é uma maratona de programação de desenvolvimento de soluções digitais inovadoras. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de junho, tanto para quem quiser participar das olimpíadas HOL e organizar um hackathon na sua comunidade gratuitamente como também para quem já quer se inscrever no Hacking.Rio 2021. O endereço é: hackingrio.com.