Programa sabi abre nova turma de qualificação gratuita no RS

No dia 24 de maio tem início a nova turma de qualificação gratuita para jovens estudantes do 6° ao 9° ano e Ensino Médio da rede pública de ensino sabi Cidadania e Tecnologia.

Esta é a segunda edição do programa, que tem como finalidade auxiliar na formação de jovens talentos para o mercado de trabalho, oferecendo conteúdos diversos e complementares para seu desenvolvimento enquanto profissionais.

As aulas ocorrem de forma virtual, de segunda a sexta-feira, das 14h30min às 16h30min. No cronograma estão previstos encontros sobre o mundo do trabalho e da tecnologia, virtudes profissionais, autocuidado, autoestima e educação ambiental. Também, a cada semana, estão confirmadas conversas com profissionais experientes.

Segundo James de Azevedo Bajczuk e Marco Antônio Pereira da Cunha, idealizadores do projeto, a ideia é proporcionar aos estudantes oportunidades de crescimento e conexão com o mercado de trabalho. "Estamos vivendo um momento crítico para a educação, em que estudantes da rede pública se veem ainda mais em desvantagem por conta de todo o período que ficaram sem aulas. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho é cada vez mais exigente com a qualificação profissional e queremos construir pontes que conectem essas duas realidades", pontua James.

Marco Antônio acrescenta que também "é importante para o jovem estudante compreender as 'formalidades' presentes em uma entrevista de emprego", por exemplo.

O projeto conta com uma rede de parceiros engajados (os "Amigos da SABI"), além de empresas apoiadoras como a Urbinc Empreendimentos, de Gramado, e SNA Solange Neves Advogados Associados. Com essas parcerias, a ideia é ampliar ainda mais seu alcance.

Interessados em fazer parte da segunda turma sabi Cidadania e Tecnologia podem realizar inscrição no Instagram @sabi_mais até hoje. As aulas iniciam no dia 24 de maio, às 14h30min, via Zoom, e as vagas são limitadas.