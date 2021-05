Cinco deliveries de drinks para comemorar o Dia Nacional do Drink em Porto Alegre

1. Drinks inspirados na cultura pop?

O Spoiler, bar temático de séries e filmes que fica na rua General Lima e Silva, nº 1.058, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, teve que se adaptar por conta da pandemia. A loja tem drinks personalizados, que a clientela pode consumir em casa, os chamados drinks engarrafados. “Tentamos adaptar o máximo possível para que eles durassem um pouco mais, mas também tivessem a refrescância aqui da casa”, explica Taine Panizzi, uma das sócias do local. Os drinks foram pensados para durar até quatro dias na geladeira, e eles custam entre R$ 25,00 (Morgan, inspirado na série Dexter, com 500ml, sem álcool e rende até 3 copos) e R$ 55,00 (Heisenberg, inspirado em Breaking Bad, com 500ml).

2. Clube de assinatura

Leo Teoneto viu em 2020 a necessidade de tirar um sonho antigo do papel: um clube de assinatura de drinks, o Dash Drinks . No clube, a clientela recebe mensalmente em casa quatro unidades de drinks engarrafados produzidos pelo empreendedor. "Os assinantes recebem, todo mês, uma caixa com oito doses (duas de cada um dos quatro drinks do mês), um brinde para incrementar o bar de casa e um material didático", explica Leo. Os drinks também são vendidos de forma avulsa em três tamanhos diferentes: 110ml, 220ml e 550ml, que correspondem a uma, duas e cinco doses, respectivamente. A assinatura da Dash Drinks custa R$ 149,00 por mês, com entrega gratuita para Porto Alegre.

3. Kits para montar o drink em casa

O Deusa, bar localizado na rua General João Telles, n° 541, no Bom Fim, em Porto Alegre, é administrado pelas sócias Emily Homrich e Rafaela Bordignon, e foi inaugurado em agosto de 2019, mas desde julho do ano passado também está no delivery. “Sentimos necessidade de criar algo que pudéssemos entregar um pouco da experiência do bar, em casa. Aí veio a ideia de fazermos kits com insumos para as pessoas fazerem seus drinks em casa, com toda a instrução necessária", diz Emily. O #deusaemcasa funciona através de encomenda, com entregas sextas e sábados, toda a semana. Agora já pode ser retirado no bar também. O drink mais pedido segundo a empreendedora, é o autoral “Deusa” com gin, hortelã, limão, suco de manga, tônica e xarope de hibisco. Um drink é R$ 30,00; dois são R$ 55,00; e três, R$70,00.

4. Drinks para todo mundo

Com o lema “Para todos. Para ela. Para você”, o Paralela é um gastrobar que fica localizado na rua Lopo Gonçalves, nº 66, na Cidade Baixa, em Porto Alegre . O local possui drinks autorais, como o Paralela, com vodca, maracujá, amora, limão tahiti e soda de gengibre da casa, e drinks clássicos, como o Mojito, com rum, limão, xarope simples, hortelã e soda. O valor dos drinks é de acordo com o tamanho. O drink Paralela tem opções de 1 litro por R$ 65,00, 500ml por R$35,00 e o de 200ml sai por R$ 25,00.

5. Drinks com diversidade