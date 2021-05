Câmara Americana de Comércio abre as inscrições para o Amcham Arena

Assine o Jornal do Comércio e

Estão abertas as inscrições para a já tradicional Amcham Arena, competição gratuita entre startups de todo o Brasil. Elas seguem até o dia 30 de maio e as seletivas ocorrem em setembro.

Focando na região Sul, o superintendente da Amcham Porto Alegre, Marcelo Rodrigues, afirma que a pandemia trouxe ainda mais peso para concursos como o Arena . “Com a Covid, a inovação passou de diferencial competitivo para condição de sobrevivência, e com a transformação dos hábitos de conexão online, o Amcham Arena chega em 2021 com a ambição de gerar oportunidades de negócios para startups gaúchas em todo o território nacional”. O Amcham Arena é um concurso gratuito e aberto à participação de startups em estágio operacional, ou seja, com produtos e serviços já em circulação.

Em 2021, a entidade convocou um time de jurados especial para avaliar as startups: são grandes executivos brasileiros e que provocaram transformações em suas organizações. Alguns dos confirmados são Ana Luiza McLaren, CEO da Enjoei; Sônia Hess, ex-presidente da Dudalina; Camila Achutti, fundadora e CEO da Mastertech; Janete Vaz, Co-fundadora do Laboratório Sabin; Marta Diez, CEO da Pfizer; Claudio Coutinho, CEO da Banrisul; Paula Harraca, Diretora de Pessoas e Inovação da ArcelorMittal; Dimitrius de Oliveira, CEO da Atento; Max Oliveira, Cofundador e CEO da MaxMilhas.

Para saber mais, acesse: amcham.com.br/arena.