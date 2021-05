Com receita da mãe, jornalista lança marca de caponatas artesanais

A pandemia e o trabalho em home office foram catalisadores para que o jornalista Eduardo Osorio, 31 anos, se reconectasse com uma paixão que o acompanha ao longo da vida: a gastronomia. Aliado ao desejo de ter uma renda extra, ele lançou, em abril, a Caponatíssima, marca de caponatas artesanais, em parceria com a sua esposa Daiane Citolin, 31. O antepasto à base de berinjela é vendido em dois tamanhos, e pode ser acompanhado de um pão rústico produzido artesanalmente pelo jornalista.

O casal, aliás, já tinha o desejo de empreender. Durante a pandemia, Eduardo, que atua como repórter na FM Cultura, passou a trabalhar de casa e Daiane, que é maquiadora, viu a agenda oscilar ao longo do último ano em virtude das restrições de funcionamento desse tipo de serviço. "A decisão de começar o projeto foi sincronizada entre nós. Conversávamos há algum tempo sobre o que fazer, porque sempre gostei de cozinhar, e era instigado e provocado por amigos para fazer alguma coisa nesse sentido. Houve essa redução de renda, e isso talvez tenha sido um empurrão, mas já pensávamos em construir algo juntos profissionalmente", conta Eduardo, que fica à frente do preparo dos produtos enquanto Daiane é responsável pela apresentação estética e divulgação dos itens.

A decisão por apostar na caponata como carro-chefe foi, segundo Eduardo, pela versatilidade do produto, que pode ser usado em entradas ou até como parte de um prato principal . "A caponata pode ser usada como antepasto, em pizza, usar no molho vermelho para comer com uma massa, em uma salada", elenca Eduardo, que usou a base da receita de sua mãe, que também trabalha com gastronomia, para criar a sua própria caponata. "A minha mãe fazia a caponata que aprendeu com a avó dela. Comecei com essa receita e fui ajustando de uma forma que me parecia mais equilibrada, com uma maior chance das pessoas gostarem, tentando manter o agridoce equilibrado, sem nenhum ingrediente sobrepor o outro", pontua o jornalista.

Na receita final, mais de 15 ingredientes compõem o antepasto que é vendido em vidros de 250g ou 550g. O maior custa R$ 35,00, o menor R$ 26,00 e o pão rústico custa R$ 12,00. Quando vendidos em combos com a caponata e pão, os itens têm desconto. "É interessante ter dois produtos que juntos formam um baita time, mas que se sustentam sozinhos. O combo com a caponata grande fica R$ 44,00 e R$ 35,00 com a pequena", explica Eduardo. As vendas são feitas pelo Instagram (@caponatissima), Facebook ou WhatsApp (51 99143-0367) somente para Porto Alegre. Como a produção é artesanal, os pedidos devem ser feitos com um dia de antecedência.