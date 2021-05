@epocanegocios: As questões que envolvem o ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês) deixaram de ser opcionais e passam a ocupar o centro das discussões empresariais. Essa transformação passa por mudar as operações, a forma de gestão e buscar a inovação com esse novo foco. Como fazer isso? Veja no post!

Quando se fala em dívida e necessidade de financiamento, é preciso agir com cautela. As decisões tomadas podem levar ao equilíbrio financeiro da empresa ou podem provocar efeito contrário, prejuízos e endividamento, colocando em risco a própria sobrevivência do negócio. A consultora do Sebrae Andrea Ventura aborda o assunto em https://bit.ly/3oaHcyN.