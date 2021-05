Plataforma gaúcha conecta mulheres a serviços de beleza e bem-estar

Encontrar profissionais que ofereçam procedimentos estéticos de qualidade nem sempre é tarefa fácil. A abundância de anúncios e resultados que existe na internet pode confundir quem procura os serviços. Facilitar essa conexão foi o que levou o diretor do Grupo CDI - Comunicação Digital Inteligente, Airton Soares, a criar a plataforma Mais Bonita Todo Dia, um site que ajuda o público feminino na busca de estabelecimentos que oferecem atendimento de beleza, saúde e bem-estar.

“Há inúmeras opções disponíveis numa busca pela internet, e todas se parecem. Fica difícil identificar quem realmente tem qualidade e reputação. Existe uma demanda muito grande de credibilidade por parte da usuária, ela precisa ficar confiante e dispor de dados para comparar e escolher, isso é o que a Mais Bonita Todo Dia faz”, explica Airton.

De quebra, a plataforma busca dar mais segurança às mulheres que seguidamente são vítimas de complicações durante os serviços. Airton pontua que, se há mulheres que adoram falar sobre seus procedimentos estéticos, outras evitam o assunto e não buscam indicações publicamente. “O objetivo final é facilitar e simplificar a busca por atendimentos para elevar a autoestima das mulheres” , define.

No ar há um ano, o site chegou a 320 estabelecimentos anunciados, que são selecionados por critérios de destaque em profissionalismo e atendimento diferenciado. Após serem convidados para integrar o ambiente, os prestadores de serviço podem optar por planos trimestrais ou até anuais. “Estamos em 13 estados do Brasil e temos a confiança dos profissionais. É o que nos garante atrair sempre novos participantes. Recebemos muitos elogios quanto à estética e ao conteúdo do site, e também quanto à apresentação de clínicas, médicos e procedimentos”, conta Airton.

No site, as usuárias encontram perfis completos de clínicas e profissionais, com apresentação, fotos, links de contato e lista de procedimentos, além de conteúdos especializados e colunas. Há também um perfil no Instagram (@maisbonitatododia) com mais de 20 mil seguidores, por onde a plataforma mede a satisfação das usuárias através das interações. “Temos um planejamento estratégico para os próximos anos que envolve a robustez da plataforma através de uma maior presença digital da marca. Isso se dará através do lançamento de aplicativos”, revela.