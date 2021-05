Assine o Jornal do Comércio e

completo ao conteúdo do GE.

Passou o Dia das Mães e muitas marcas estão celebrando o resultado das vendas. Outras nem tanto. Que tal fazermos, então, uma reflexão sobre como você pode aproveitar as datas especiais para atrair clientela?

Primeira estratégia que podemos observar em quem registra um bom volume de demanda é o desenvolvimento de um produto-chave. Em outras palavras, é sempre bom que você eleja algo que será o seu carro-chefe naquele período, que te destacará dos concorrentes. Na Páscoa, por exemplo, mesmo que você saiba fazer todos os tipos de ovos, pode decidir que a aposta será no de pudim ou no de empada, como já vimos em reportagens aqui do GeraçãoE.

No Dia das Mães, mesmo que você produza vários acessórios bacanas para elas, o segredo é bombar com um diferente a cada ano. Dessa forma, você direciona o olhar do público para aquele produto específico. Isso ajuda muito os indecisos.

Lembre-se que quanto antes você conseguir fazer esse planejamento, mais tempo terá para a divulgação e até para a produção. Como há muita oferta nas redes sociais, a sua deve ser única e bem pensada.

Até mais!

#dicas