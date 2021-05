Assine o Jornal do Comércio e

A OLX Brasil, plataforma de compras e vendas online, está com processo seletivo aberto para 114 vagas. Há oportunidades que vão de estágio a coordenação de equipes para áreas de corporativo, tecnologia e produto nas unidades de negócios OLX e Zap . Nas áreas de tecnologia e produto, a empresa oferece trabalho 100% em home office mesmo após a pandemia, possibilitando que profissionais que não residam no Rio de Janeiro e São Paulo candidatem-se. Os interessados podem se inscrever pelo link: careers.smartrecruiters.com/OLXBrasil.

A startup Férias & Co., plataforma de benefícios focada em ajudar colaboradores a aproveitarem melhor os dias de descanso e lazer, viajando e vivendo novas experiências, tem três posições abertas, com opção de serem 100% remotas. As vagas são para SDR Pleno, Analista de Testes Pleno (QA) e Desenvolvedor Net SR. Os interessados devem enviar currículo para o email [email protected]