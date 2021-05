A FECAP, referência nacional em educação na área de negócios, oferece o curso online gratuito Simples Nacional. Os conhecimentos adquiridos são úteis para estudantes e profissionais que pretendem atuar na gestão das organizações. O curso tem duração total de 4 horas/aula e oferece certificado de conclusão se o aluno obtiver o rendimento mínimo exigido na avaliação. As inscrições são feitas pelo link: fecap.br/curta-duracao/simples-nacional/corporações.

As inscrições para o Retail Scale estão abertas. O programa de aceleração é voltado exclusivamente para as empresas inovadoras do varejo. Foi lançado pela Distrito, maior plataforma de inovação aberta do País, em parceria com a comunidade de empreendedores Darwin Startups. O objetivo é ajudar a desenvolver mais rapidamente negócios que estão em fase inicial e têm o potencial de moldar o futuro do varejo. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de junho pelo site: retailscale.com.br.