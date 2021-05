A Mobills, startup de gestão de finanças pessoais situada em Fortaleza, está com uma vaga em aberto para atuação de forma remota. A oportunidade é para o cargo de desenvolvedor IOS Júnior. Os interessados podem se inscrever no site: https://bityli.com/3DsER.

A Octadesk, startup que auxilia marcas a venderem e atenderem via canais digitais, está com oportunidades para trabalho remoto, mesmo para quando terminar o período de distanciamento devido à Covid-19. As oportunidades são para: Sales Enablement, Analista de Suporte Financeiro, Talent Recruiter, Senior Product Designer, Engenharia de Software, Engenharia de DevOps, Customer Success Analyst, Revenue Enablement (Product) e Channel Manager. Cadastros através do link: https://bityli.com/nAraI.