Amcham promove Ciclo Família S/A a partir desta quarta-feira

A American Chamber of Commerce for Brazil (Amcham Brasil) promove nesta quarta-feira (28) o primeiro módulo do Ciclo Família S/A, que vai debater sucessão familiar. As inscrições estão abertas para CEOs, acionistas, 1ª, 2ª e 3ª gerações de empresas familiares estruturadas. O evento ocorre de forma online, das 9h às 12h, e terá a facilitação de Marcos Leandro Pereira, sócio da Pereira, Dabul Advogados e da RCA Governança e Sucessão.

Neste primeiro encontro, planejamento sucessório e conselho consultivo serão aprofundados, como mecanismos eficazes de transmissão da cultura familiar .

O projeto, voltado para as principais empresas familiares do ambiente de negócios do sul, abordará diferentes áreas da gestão com o intuito de auxiliar as organizações a se desenvolverem e se tornarem mais competitivas no mercado. Marcelo Rodrigues, superintendente regional da Amcham Porto Alegre, valoriza o estímulo às empresas familiares. “Fomentar o desenvolvimento do ESG (impacto ambiental, social e governança) nas empresas familiares do sul do Brasil é construir as bases para a retomada da nossa economia, alinhando a tradição empreendedora às novas oportunidades do mercado”, comenta.

Confira a programação:

09h00 | Abertura

09h15 |

-O Planejamento Sucessório e o Conselho Consultivo

-A dinâmica do planejamento sucessório e suas etapas

-A implantação do planejamento e envolvimento dos membros da família

-Treinamento dos herdeiros e transmissão da cultura do fundador

10h00 | Discussão em Grupo

10h30 | Break

10h45 | Apresentação do Case

11h20 | Q&A

12h00 | Encerramento