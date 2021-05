Com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino e auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres, a Estácio-RS cria o Núcleo Mulheres Empoderadoras e Empoderadas RS (MEERS). O projeto é realizado em parceria com os docentes e alunos dos cursos de Gestão, Direito e Psicologia da instituição, e presta atendimento gratuito a empreendedoras e mulheres que desejam ter o próprio negócio. Para participar, a candidata deve entrar em contato pelo e-mail [email protected] . Os atendimentos são feitos todos de forma online, por agendamento.

A Gerdau lançou a 3ª edição do programa Gerdau Transforma, que vai oferecer o curso Mães Empreendedoras, com o objetivo de promover a troca de experiências e capacitação profissional para mães que buscam iniciar ou evoluir seu próprio negócio. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 09 de maio, para todo o Brasil. As aulas acontecerão entre os dias 10 e 14 do mesmo mês, das 19h às 22h, pelo Youtube. O edital e o espaço para inscrições estão disponíveis em: https://bit.ly/3noRz1p