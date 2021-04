Startup desenvolve monitor para aprimorar triagem de pacientes de Covid-19

A mudança de mercado ocasionada pela pandemia afetou todos os segmentos, até os que já tinham na inovação em saúde o seu foco. A Toth Lifecare, startup do ecossistema do Tecnopuc que está há 13 anos no mercado, teve de adaptar rapidamente os seus produtos de acordo com a nova demanda. O resultado foi um ano de números positivos e prognóstico de mudança fabril e exportações para 2021.

Eduardo Marckmann, CEO da Toth Lifecare, conta que, em 2020, a startup dobrou seu faturamento em relação ao ano anterior. Um dos produtos responsáveis por esse crescimento foi o Smart Check, um monitor de sinais vitais multiparamétrico, desenvolvido para a triagem e internação hospitalar .

O produto já tinha sido lançado antes da pandemia e foi adaptado para atender às novas necessidades das equipes que recebem pacientes de Covid-19. "O monitor de triagem e internação foi desenvolvido em conjunto com a Pucrs focado na triagem dos pacientes da emergência e na internação do hospital, com a diferença de ter termômetro sem contato, pressão, glicose, frequência cardíaca. Com a pandemia, conseguimos fazer um software para auxiliar a classificação de risco focado em parâmetros que eram medidos para Covid. Adaptamos o produto e tivemos um sucesso maior nas vendas", explica Eduardo. O monitor foi usado no Hospital São Lucas da Pucrs e no Hospital Nossa Senhora da Conceição, ambos em Porto Alegre, o que, garante Eduardo, gerou exposição para a Toth. "A pandemia deu mais visibilidade para a necessidade de classificar pacientes na emergência, e isso nos ajudou a ter um desempenho mais positivo na venda desse produto", pontua.

Outro item que performou de forma positiva foi o desfibrilador. Segundo Eduardo, nesse caso, o que mudou foi o perfil de consumo. Antes, uma versão mais básica era vendida para atendimento de urgências em espaços de grande circulação. Agora, o foco está em ambientes hospitalares e clínicas especializadas. "Cerca de 70% das vendas era de produtos básicos, para locais de grande circulação, e esses espaços diminuíram . O que aumentou foi o mercado especializado. Então, o produto que a gente vendia por R$ 5 mil, hoje, vendemos um mais especializado por R$ 15 mil. Por trás disso, tivemos que mudar toda a estrutura de produção, contratação de fornecedores. Tivemos que adaptar rapidamente o nosso planejamento para conseguir atender à nova demanda", explica o CEO, destacando, ainda, que a startup investiu na importação de testes. "Outra linha que nos ajudou foi a criação de um braço para a distribuição de testes. Fomos uma das primeiras empresas a registrar e importar testes rápidos para Covid, tanto de anticorpos quanto de antígeno", complementa.

A Toth conta, hoje, com 42 colaboradores divididos em três sedes. A fábrica, que opera desde 2018 no parque tecnológico da Feevale, ganhará estrutura própria neste ano, passando de 200m² para 700m².