Empreendedoras criam caixas temáticas de destinos de viagem

O turismo foi amplamente afetado pela pandemia. Com viagens internacionais limitadas por razões sanitárias, as empreendedoras à frente da Casa de Turismo, agência de viagens que funciona em Porto Alegre desde 1993, e da Pó de Estrelas, empresa de organização de festas e eventos, criaram o Viajando em Casa, onde produzem caixas temáticas de destinos de viagem. Livros, quadro com fotos, mapa ilustrado por um artista, material com curiosidades, playlist e até quitutes do país fazem parte do kit de experiências .

Segundo Claudia Luce Lund, sócia da Casa de Turismo com Fernanda Andrade, a ideia foi uma alternativa de manter o trabalho da agência de viagens enquanto a pandemia impossibilita o fluxo normal de turismo. O primeiro teste aconteceu no Dia dos Pais do ano passado, com caixas temáticas de Cuba, Alemanha e Rio Grande do Sul. Em quatro dias, foram vendidas 30 unidades produzidas em parceria com Aline Della Giustina, proprietária da Pó de Estrelas. "Foi a alternativa que encontramos para continuar entregando sonhos. Trabalho com turismo há mais de 30 anos. Quando pausou, tivemos que nos reinventar", pontua Claudia.

As caixas são vendidas de duas formas: avulsas ou em uma assinatura semestral, em que o cliente recebe, a cada mês, uma caixa de um destino surpresa em sua casa. Na primeira modalidade, o box custa R$ 199,00 e, na assinatura, cada uma custa R$ 169,00. "Entregamos para todos os assinantes a caixa surpresa e, depois que todos receberam, lançamos nas redes sociais e abrimos para venda avulsa", explica Claudia. A cada mês, um destino novo é trabalhado nos itens e nos conteúdos produzidos nas redes sociais. Para elaborar o kit, as empreendedoras convidam um curador que tenha afinidade com o destino para escrever um pequeno guia, no formato de um passaporte, com curiosidades e experiências vividas no destino. Esse tipo de caixa, chamada de Primeira Classe, é entregue somente em Porto Alegre e deve ser encomendada com 24 horas de antecedência.

Além do item, o kit é composto por um livro, um quadro com foto, bebidas que tenham relação com o país, quitutes típicos e uma playlist exclusiva desenvolvida por artistas que se identifiquem com o destino escolhido. Até hoje, foram lançadas caixas temáticas de Portugal, Deserto do Atacama, Sardenha, Barcelona, Uruguai, França e Cuba. O próximo destino será a Argentina. "Cada vez estamos tendo mais engajamento. Todo mundo está querendo muito viajar. Como arranjamos essa maneira de entregar um sonho, as pessoas ficam muito empolgadas. A gente vê que o olho brilha. É uma maneira de continuarmos para, quando tudo abrir, a Casa de Turismo e a Pó de Estrelas não sejam esquecidas", afirma Claudia, destacando que é possível encomendar as caixas dos destinos trabalhados nos meses anteriores.

Com resultados positivos, a empreendedora conta que surgiu a necessidade de criar uma nova modalidade. Lançada nesta semana, a Caixa Executiva é uma versão mais enxuta, com o objetivo de atender à demanda de outras cidades. "É uma caixa sem os produtos perecíveis, mas que tem o passaporte com as dicas do curador, a playlist, o quadro com foto e o mapa do destino e custa R$ 99,00. Os itens vão dentro de um saquinho de algodão que, depois, pode ser utilizado para colocar sapato na mala", conta Claudia, que acredita ser um bom momento para sonhar com a próxima viagem. "Não vamos conseguir viajar esse ano para fora, mas planejar a gente já consegue. Tem várias oportunidades de valores que podem ser marcados até para o ano que vem."