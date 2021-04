Revenda de semijoias vira opção de renda durante a pandemia

Quase um ano depois do início da pandemia da Covid-19, muitas empresas continuam se adaptando às mudanças na rotina. Profissionais que perderam os empregos precisaram encontrar outras formas de trabalho para garantir o sustento. Stephani de Souza Costa, 26 anos, trabalhava em outro ramo e teve seu contrato de trabalho suspenso no início da pandemia, em março de 2020. Com isso, a venda de semijoias, usada até então como renda extra, virou a renda principal. Com o isolamento social, ela precisou se adaptar para o formato online. O WhatsApp foi um grande aliado nesse momento, com envio das fotos das semijoias e valores por mensagem para sua rede de contatos. Em três meses, as vendas aumentaram 175%.

Esse também foi o caso da Deise Ingrid Alves Cardoso. Com o contrato de trabalho suspenso, viu nas semijoias consignadas a alternativa perfeita. "Precisava achar uma fonte de renda em que eu não tivesse que fazer um investimento inicial", conta. E foi aí que encontrou as semijoias Rose Clair, empresa de vendas de semijoais consignadas. Sediada em Porto Alegre e com mais de 30 anos de mercado, aposta na transparência e confiança com seu time de revendedoras como diferencial. Baseada em uma estrutura enxuta, a empresa oferece peças em prata 925 e folheadas a ouro 18k. "Nosso negócio cresceu bastante durante a pandemia. Ampliamos o suporte para as revendedoras se adaptarem ao novo cenário e mantivemos uma alta variedade de peças", destaca Fábio Madalozzo, sócio da Rose Clair.

O formato consignado faz uma análise de crédito e libera um mostruário com um valor proporcional à essa análise e com uma mescla de modelos que atendam o perfil de clientes da revendedora. O acerto de contas é feito uma vez por mês, com comissões que podem chegar a 40% do valor da venda. Deise aproveitou o tempo livre e investiu nas vendas no modelo presencial, respeitando as medidas de segurança impostas pela pandemia. Sua renda mensal com as semijoias cresceu mais de 600% e hoje a comissão recebida por ela faz com que sua receita do mês praticamente dobre de valor.

Quem também aproveitou a nova rotina da pandemia para se reinventar foi Keyla Maressa Paraiba Domingues, estudante de Nutrição. Com as aulas presenciais suspensas, ela criou uma página nas redes sociais para divulgar as semijoias. Com clientes de vários estados, aumentou em 200% a renda que já tinha com a venda dos acessórios.

Durante a pandemia, assim que foi permitida a reabertura do comércio em Porto Alegre, a marca Rose Clair investiu na compra de novas mercadorias, garantindo novidades para as revendedoras. Outro fator que ajudou no aumento das vendas foi o atendimento personalizado. "Os kits não podem ser iguais, pois cada revendedora tem um tipo diferente de cliente", comenta Graziela Wessling, auxiliar de escritório há quase 10 anos na empresa.

As funcionárias contam com uma base de informações que é fornecida pelo sistema da Rose Clair, que mostra quais tipos de peças estão em alta no momento e qual o perfil de vendas que cada revendedora tem. Como há o histórico de vendas de cada uma, é possível saber qual tipo de produto a pessoa mais vende e em qual faixa de preço as clientes costumam comprar mais peças.