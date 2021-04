Empreendedoras lançam almofadas-sachê no formato de coração

Em virtude da pandemia, o setor de eventos está parado há mais de um ano. Rute Alves Arcari, fotógrafa, e Andréia Ledur, dona da Inês Noivas, em Porto Alegre, já se conheciam, mas não eram próximas. Tudo mudou quando Andreia, após o divorcio, foi morar no mesmo andar do prédio de Rute. De conhecidas viraram amigas, e dessa amizade surgiu o novo empreendimento da dupla: O Amor na Sua Porta (@oamornasuaporta), negócio especializado em almofadas-sachê.

“Moro em Porto Alegre, mas em uma das minhas idas a Lajeado, acabei comprando um coração para decorar a casa do meu namorado, e coloquei na porta dele. Achei tão lindo que enviei uma foto para Andreia com a frase ‘que o amor se expandisse por tudo’. Ela adorou, e quando voltei para a Capital perguntei se ela tinha uns restos de tecido, já que ela também tem uma loja para noivas, para fazer um novo coração. Ela fez um tão bonito que eu falei que isso poderia ser um negócio”, lembra Rute.

Pensada e planejada em 2020, a marca foi lançada oficialmente no início de 2021 pelas empreendedoras. Clientes podem escolher modelos únicos e personalizados em pequena ou grande escala. “Percebemos que as pessoas estão mais em casa: seja pelo home office ou por cuidados com a saúde. O olhar voltado para a nossa casa e nossas roupas passou a ser maior”, comenta Rute.

O negócio oferece fragâncias de Lavanda, Bambu ou La Vie La’Amour. Além disso, cada almofada vem com um bolso onde é colocado um sachê de sílica para deixar a umidade longe da casa e das roupas. “Percebi que os objetos de decoração fazem mais sentido se também tiverem uma função. Conversamos com personal organizers para nos ajudar nesse processo. Entendo que, nessa vida, as coisas têm que se agregar de alguma forma. Ao mesmo tempo que nosso produto decora, ele também ajuda”, sintetiza Rute.

Rute e Andreia começaram com um estoque de 50 peças. “Vendemos bastante no período da Páscoa, e o bordado com a palavra Fé foi um sucesso de vendas. Para o Dia das Mães já estamos recebendo encomendas, e acreditamos que as vendas vão superar a Páscoa.” Os pedidos são feitos pelo site oamornasuaporta.com ou pelo WhatsApp (51) 98927-2774