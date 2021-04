Youcom lança coleção com estampas criadas por jovens de Porto Alegre

A batalha de artistas pelo reconhecimento do seu trabalho não costuma ser fácil e, por isso, é tão importante dar visibilidade para quem empreende nessa área. Essa percepção é compartilhada pelos jovens Luiza Camara, 22 anos, Henrique Lopes, 27, e Dimitri Oliveira, o Dimas, de 24. Em comum, além disso, eles, junto com outros três artistas que também têm fortes ligações com o bairro Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre, foram escolhidos para responder à pergunta: “como a arte transforma a sua vida?”. As respostas, expressas em ilustrações, foram unidas e deram origem a uma única estampa, levada para mais de 1,5 mil peças, entre camisetas e jaquetas jeans.

A responsável pela iniciativa foi a marca de moda jovem Youcom, que irá comercializar as peças em todas as regiões brasileiras por meio do e-commerce e das lojas físicas. “ Quem olha só a peça, talvez, não tenha a dimensão do que é, porque é muito mais que a jaqueta e a camisa. É a minha história , a história do Dimas e a história do Henrique. A história do Bom Jesus. É a história do grafite em si e de um tipo de traçado que é tão vandalizado”, diz Luiza, que é pedagoga por formação, estudante de artes visuais e atua com produção artística há quatro anos, sendo desde o início da pandemia como ofício exclusivo.

Para Dimas, trata-se também da sua história e da relação com a arte, que tem raízes no próprio bairro Bom Jesus e na infância, ainda que tenha iniciado a atuação profissional mais recentemente. “Sou novo na arte, faz só dois anos que comecei a me dedicar profissionalmente. Mas morei por muito tempo no Bom Jesus, tive lá uma oficina de grafite quando era criança e vi muita coisa, porque é um bairro muito humilde. Hoje, não moro mais no bairro e pensei que, dificilmente, haveria contato de novo, então foi muito gratificante, porque foi um encontro que tive com a minha infância. Foi acolhedor e importante para eu poder acreditar e seguir investindo nessa jornada”, conta.

Henrique concorda e reforça a importância de ações como a da Youcom, para ele e para o bairro, já que parte da renda será revertida para a comunidade por meio do Instituto Lojas Renner, braço social da Youcom. “A minha relação com a arte vem de alguns anos. Só que, por muito tempo, produzia apenas para mim, até que resolvi levar isso para a rua e me identifiquei com o pessoal, com a arte de rua. E, até agora, nunca tinha tido uma oportunidade como essa. E foi incrível, porque além de fortalecer eu e meu pessoal, é um projeto social também. Aqui, às vezes, as referências dos menores são pessoas que estão no caminho errado. Então, conseguir fazer algo positivo, que está ajudando a vila e sem ter feito nada de errado, é muito legal”, destaca.

Mas e, afinal, como a arte transforma a vida? "Lembro que, quando surgiu essa pergunta, fiquei ‘nossa, eu nunca tinha parado para pensar’. E nem para desenhar sobre isso. Vejo toda uma influência, na verdade, porque a minha vida gira em torno disso, é o que me motiva a acordar, a ir atrás, a divulgar meu trabalho e empreender. Mas quando vi a pergunta, parei para desenhar e foi muito emocionante. Consigo lembrar da sensação de estar ali, desenhando como a arte transforma a minha vida. Então, acho que o projeto me trouxe muito retorno só pela possibilidade de parar e pensar”, responde Luiza.

Um projeto de moda responsável

A ação da Youcom com o bairro Bom Jesus faz parte do projeto YC Change e reuniu, além de Luiza, Henrique e Dimas, os artistas Clayton Lacerda, 25 anos, Lucas Veiga, 29, e Henri Neckel, 24. “É um trabalho do selo de moda responsável da Youcom, que comporta todas as ações de sustentabilidade da marca, em consonância aos movimentos de moda responsável e valores da Lojas Renner S.A”, ressalta Claudio Barone, diretor da Youcom.

Além do reconhecimento, os seis artistas convidados para participar da iniciativa tiveram seus perfis no Instagram incluídos no carimbo interno das peças, para divulgação do próprio trabalho, e foram remunerados pela produção da arte. A coleção está disponível no site da marca (www.youcom.com.br) e nas lojas físicas, desde 26 de março, com valores de R$ 59,90 (camisetas) e R$ 259,90 (jaquetas).