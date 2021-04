Nutricionista aposta na produção de e-book para aumentar público

Se alimentar bem e fazer exercícios já fazia parte da vida da nutricionista Debora Vargas, mas foi depois de um acidente no Chile que ela viu como é importante seguir comendo alimentos saudáveis. “Em 2018, sofri um acidente de carro no Chile. A partir deste episódio, o que já era natural para mim, me alimentar corretamente e praticar esportes, me motivou ainda mais. Em fevereiro de 2020, viajei para a Espanha e aprofundei os meus estudos em microbiota”, conta. O e-book intitulado Saúde no Prato - Guia de Receitas para a Saúde Intestinal está disponível na plataforma Hotmart e custa R$ 248,00. A produção de conteúdo é uma forma da profissional aumentar o seu público e atrair novos clientes .

"O mundo da internet, e suas páginas na web, é um canal de transmisão mais rápido e imediato", considera ela.

O projeto foi todo pensado para as novas necessidades comportamentais e físicas resultantes da Covid-19. O livro ilustrado apresenta opções de receitas e informa sobre as potencialidades dos ingredientes. "A alimentação funcional pode salvar vidas. Praticá-la de forma correta certamente depende da preparação adequada dos pratos, e este livro traz informações nutricionais e desmistifica os preparos. São soluções práticas, que estão ao alcance de todos”, explica Debora.

Com 85 páginas, há 25 opções de receitas para uma alimentação saudável e diária. Na dieta funcional, o alimento inclui funções específicas e, segundo a nutricionista, o alimento tem a capacidade de agir na prevenção de doenças. "O tomate ajuda na prevenção do câncer de próstata, já a aveia na prevenção de diabetes.” Debora ainda fez questão de elaborar as receitas com ingredientes acessíveis. Na receita de Flan de Banana, Chia, Leite de Coco e Mel, por exemplo, os ingredientes são fáceis de encontrar no supermercado, já que leva banana caturra, semente de chia, mel, farelo de aveia, amido de milho, leite de coco e canela em pó.

A nutricionista diz que a recepção do público com o e-book está sendo muito positiva. “Muitas pessoas me agradecem por ter desenvolvido este guia, outras contam dos seus problemas intestinais”, salienta.