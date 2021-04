Agência promove mentorias gratuitas a microempreendedores de comunidades

Assine o Jornal do Comércio e

A Youpper Insights, agência de consultoria especializada em serviços de Comunicação, Marketing e Relacionamento, lançou um projeto com o objetivo de promover impacto social por meio de mentorias. A iniciativa é gratuita e oferece 100 vagas a microempreendedores das comunidades de cinco cidades do País .

Para viabilizar a iniciativa, a empresa convidou profissionais da área digital de Salvador, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre para ministrarem mentorias com o objetivo de alavancar os negócios dos microempreendedores das comunidades. "Esse projeto nasceu quando um pintor entrou em contato comigo pedindo um orçamento para que a Youpper desenhasse um projeto de mídias sociais para divulgá-lo. Este contato me sensibilizou e direcionou meu olhar para a ampla capacidade de negócio que há nas periferias e para a necessidade de promover autonomia. Por isso, acionei os amigos para abraçar esse projeto e juntos decidimos oferecer inicialmente 100 vagas para a comunidade. Aqui, nasce um projeto com propósito real e sabemos que vamos ampliá-lo ao longo dos próximos meses chegando em 1 mil microempreendedores", relata Diego Oliveira, CEO da consultoria.

O projeto inicial tem apoio do Grupo Aratu e conta ainda com os parceiros: Thyza Ferreira, Carla Galrao, Bruno Malucelli, João Finamor, Samille Costa, Aline Costa, Marcus Vinicius, entre outros.