Empreendedora gaúcha cria modelo de franquia para potencializar negócios de mulheres

Em abril de 2020, pouco mais de um mês após o início da pandemia, estava previsto o lançamento do coworking Space.W, em Porto Alegre. A iniciativa comandada pela empreendedora Juliana Tescaro teve de passar por adaptações antes mesmo de operar. Assim, o modelo de negócio de tornou uma franquia de soluções para negócios comandados por mulheres. "Em um período de crise, adaptamos nosso modelo de negócio para ajudar as empreendedoras neste momento tão sensível da economia através da prestação de serviços fundamentais para a organização das empresas", explica Juliana, que é administradora e atua há 18 anos no mercado de intermediação de negócios e consultoria societária.

Entre os serviços da Space.W estão engenharia societária, contabilidade, pesquisa de mercado, Business plan, revisão de tributos, marketing e planejamento sucessório. Em março, o negócio celebrou o marco de 100 serviços prestados a empreendedoras, o que, para Juliana, foi motivo de orgulho, especialmente em um período adverso como o da pandemia. "Hoje contamos com a expertise de franqueadas ao redor do Brasil e celebramos e entrega destes trabalhos em meio a maior crise do século. Temos muito ainda pela frente", projeta a empreendedora. Nesta entrevista, a empreendedora fala sobre a importância de criar soluções voltadas para o empreendedorismo feminino e revela quais são as próximas metas do negócio.

GeraçãoE - Como surgiu a ideia de criar um hub focado no desenvolvimento de negócios femininos?

Juliana Tescaro - A ideia surgiu a partir do que eu vivi como mulher. Percebi que seria importante as mulheres terem como solução, suporte e impulso corporativo em seus negócios. Muito do que eu tive como experiência, muitas das minhas dificuldades, se tornaram oportunidades criando o hub. A ideia é encurtar o caminho e diminuir a carga emocional que a mulher coloca no processo, deixando de colher os melhores frutos.

GeraçãoE - Qual a importância de iniciativas assim para fomentar o empreendedorismo feminino?

Juliana - O acolhimento é uma das coisas mais importantes - e a responsabilidade com base técnica. A mulher se sente amparada quando ela tem o fomento para o empreendedorismo. Muitas mulheres têm esse impulsionamento sozinhas, mas ele, muitas vezes, não tem uma base sólida. E, durante o percurso, ela desiste porque não tem apoio.

GeraçãoE - Quais são e como funcionam os serviços oferecidos pela Space.W?

Juliana - O que a gente tem de base ligada ao empreendedorismo está muito ligado à construção de negócios ou impulsionamento de negócios existentes. Olhando para a base financeira da empresa, no sentido de melhorar a organização e o planejamento, olhando um plano de crescimento e escala (aumento de vendas). Além disso, temos as mentorias, que embasam os processos de tomada de decisão das empreendedoras. Essa é a grade de empreendedorismo. A Space.W também atende empresas maiores com foco no resultado e na receita, que é o caso de uma recuperação tributária, onde a gente resgata e recupera crédito tributário para as empresas e joga esse dinheiro dentro do caixa da organização.

GeraçãoE - É um serviço que pode ser contratado por empreendedoras de todos os ramos e estruturas de negócio?

Juliana - Qualquer empreendedora, da iniciante a empresária de sucesso com 25 anos de experiência, pode contratar. Atendemos muitas sucessoras e pessoas que estão iniciando o processo. Atendemos todos os ramos, das empresas consolidadas a profissionais autônomas. O investimento necessário varia de acordo com o escopo. A mentoria, sim, é padronizada. Tem valores específicos: uma grade de acompanhamento por dois meses, para oito encontros, custa R$ 12 mil - onde fazemos as tomadas de decisão em conjunto. Temos alguns produtos que são "no êxito", você não paga nada para iniciar o trabalho, mas sim no êxito se houver economia. Um planejamento financeiro oscila conforme o tamanho da empresa - pode ir de R$ 5 mil a R$ 30 mil.

GeraçãoE - O negócio já surgiu para ser uma franquia? Como funciona o sistema de franchising da Space.W?

Juliana - No início, eu não tinha certeza absoluta sobre o modelo de franquia. Porém, ele caminhou para este modelo pela minha experiência no Grupo Studio. O franchising funciona 100% conosco - o franqueado compra a franquia e nós fazemos o acompanhamento dele principalmente no processo de vendas. Aqui, abastecemos o cliente e damos a base para que ele conquiste os seus clientes. As franquias podem ser online, não precisa de ponto físico. Muitas franqueadas estão trabalhando de casa, no ambiente home office, e para as partes que necessitam de espaço físico temos o modelo coworking, que em função da pandemia ficou um pouco estacionado, mas temos um horizonte de fazê-lo funcionar em grandes centros urbanos. O investimento da franquia da Space.W custa R$ 50 mil para ter todos os produtos na grade. Temos também um modelo reduzido de R$ 35 mil, que varia de acordo com os serviços que a franqueada quer oferecer ao mercado.

GeraçãoE - Qual a estrutura hoje da Space.W? Quantas colaboradoras e franqueadas estão envolvidas?

Juliana - Após sete meses do início das vendas de franquia, somos sete franqueadas e 22 licenciadas espalhadas por todo o Brasil. Estamos em oito estados, e a ideia, até o final do ano, é estarmos em todos os estados do Brasil. Dos colaboradoras, temos voltado a vendas uma estrutura de cinco pessoas internas e uma base operacional técnica com um time de 12 pessoas que nos atendem internamente.

GeraçãoE - Completando 100 serviços prestados às empreendedoras, qual a próxima meta para 2021?

Juliana - Pretendemos chegar a, no mínimo, 1 mil serviços prestados até o final do ano. Mas o nosso objetivo é impactar muitas empreendedoras e mudar a realidade da mulher. Quero que impacte na melhoria de vida das empreendedoras.