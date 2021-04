Corretora de câmbio seleciona startups para programa de criatividade e inovação

O Núcleo de Criatividade e Inovação (NCI) da Executive Corretora de Câmbio está selecionando startups de áreas afins e também de outros ramos de negócios para parcerias de inovação aberta e possíveis investimentos. Não há limitação geográfica para as startups participarem, e as inscrições vão até 30 de abril.

O NCI foi criado e é coordenado pela Pivotar, de São Leopoldo, que nasceu durante a pandemia com o propósito de promover a transformação digital e a cultura da inovação nas empresas, preparando-as para o futuro. Ele tem o propósito de criar um ambiente de convivência e sinergia entre a Executive Corretora de Câmbio e o ecossistema de inovação (universidades, incubadoras, aceleradoras, poder público e startups).

A intenção é oferecer às startups toda a estrutura para auxiliar no processo de validação do negócio, além da possibilidade de investimento financeiro.

As startups interessadas devem se habilitar pelo e-mail [email protected] com o envio de um breve resumo de sua atividade, informações sobre o tempo de atuação e quantidade de sócios.

O fundador e CEO da Pivotar, George Wieck, será o responsável pela seleção e habilitação das startups. "O principal benefício proporcionado às startups reside, principalmente, no fato de poderem validar o seu plano de negócio perante os clientes da Executive e, caso a validação seja exitosa, usufruírem de todo o apoio administrativo e, dependendo da situação, receberem aporte financeiro", destaca. Wieck é entusiasta do modelo de inovação aberta.

"A criação do Núcleo de Criatividade e Inovação trata-se de uma medida inovadora e que tem por objetivo proporcionar a transformação digital da Executive Câmbio. Também objetiva implantar a cultura da inovação aberta nas pessoas para que, ao final, a empresa se transforme. A aproximação das empresas consolidadas com o ecossistema de inovação é muito salutar, pois traz vários benefícios para todos, tanto para as organizações tradicionais quanto para as startups selecionadas", entende o empreendedor.