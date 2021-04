A Brazil Conference at Harvard & MIT, conferência realizada anualmente em Boston pela comunidade brasileira de estudantes para debater questões econômicas, políticas e sociais do Brasil, terá a sétima edição realizada em solo brasileiro pela primeira vez, em parceria com a Fábrica de Startups. O evento, que é gratuito, acontece entre os dias 11 e 17 de abril. Além dos canais da própria Brazil Conference at Harvard & MIT 2021, será possível acompanhar os painéis diretamente no Clubhouse. Inscrições através do link: bit.ly/3dny2d7.

A professora Maura Xerfan, da UniCarioca, ministrará uma aula ao vivo sobre personal branding, no dia 10 de maio, às 19h50min. Tendo alunos de marketing e administração como o público alvo, o evento, que é gratuito, será transmitido no YouTube, onde a professora pretende mostrar o que se pode ganhar ao postar nas redes sociais com foco na marca pessoal. As inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/3rEomA0.