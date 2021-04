Você está aproveitando para estudar?

Sabemos que a pandemia deixou o dia exaustivo para a maioria das pessoas. Com o escritório em casa, trabalha-se, muitas vezes, mais do que antes, quando dividíamos a vida pessoal da profissional. Neste texto, no entanto, quero falar sobre o seu tempo livre. Aquele que sobrou dos encontros com os amigos, das idas ao bar e aos restaurantes.

Nessas horas, que antes eram de lazer na rua, o que você tem feito? É possível observar, em conversas com amigos e familiares, que há um grande número de pessoas preenchendo essas lacunas com conhecimento. E não é que - para quem tem acesso, claro - ficou mais prático estudar?

Surgiram diversos cursos online nos últimos meses, pagos e gratuitos. Conteúdos de qualidade, com professores renomados, agora, podem ser consumidos da cama mesmo, com o celular ou o computador no colo.

Mas, com tanta oferta, quem oferece um curso, hoje, precisa achar um diferencial. Na reportagem de capa, abordamos como as escolas de inglês têm feito isso. Os exemplos valem de inspiração para os outros ramos também.

Boa leitura e até a semana que vem. #bye