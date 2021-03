Lista: 10 ovos feitos em Porto Alegre para a Páscoa

1. Ovo de torta de limão

A Consuela’s Brownies lançou um ovo inspirado em um doce de verão que faz muito sucesso: a torta de limão. Ele é composto por casca de chocolate branco, brigadeiro de limão, brownie de chocolate branco e merengue italiano. Dá para pedir por iFood ou pelo WhatsApp (51) 99347-6502. Custa R$ 79,00 e pesa 450g.

2. Ovo de bolo de cenoura

A Vai Bem Com Bolo se propôs ao desafio de levar um bolo para dentro do ovo. Por isso, criou o ovo de bolo de cenoura. “Este ano, decidi que ia acreditar em mim, na minha capacidade e nos meus talentos”, diz a empreendedora Márcia Dihl. A cobertura é de brigadeiro. Custa R$ 65,00, pesa entre 400g e 450g e as encomendas são pelo WhatsApp (51) 99256-9449.

3. Ovo acompanhado de agenda

O Pão Na Porta lançou um kit especial para a Páscoa, formado pelos ovos artesanais, de meia casca para comer de colher e as agendas Namastê. O kit pode ser montado com qualquer uma das cinco capas da agenda Namastê (Frida Kahlo, Pepe Mujica, Madonna, cacique Raoni e a capa da estrela) na versão espiral e com um dos três sabores dos Ovos de Páscoa: alfajor, paçoca e brownie. Cada kit custa R$ 100,00 e pode ser pedido pelo telefone (51) 98218-2121.

4. Ovo zero

A By Aura criou, neste ano, opções de ovo Zero Lactose, Zero Açúcar e Vegano a partir de R$ 59,90. Os itens, que pesam 130g, podem ser encomendados pelo iFood ou Whatsapp (51) 99989-6364. O recheio é composto por chocolate zero com cobertura de damascos, coco em lascas, amêndoa e pistache.

5. Ovo tridimensional

Criatividade e inovação norteiam as criações da chocolatier gaúcha Teresa Cicchelero, da Dots Chocolaterie , especializada em chocolates artesanais com design. Ovos em formatos exclusivos e tridimensionais são a proposta dessa temporada. O Ovo Ciclo (330g), carro-chefe da coleção, é uma reprodução da forma geométrica oloide, que com suas medidas precisas, proporciona um movimento contínuo e diferentes perspectivas através da sombra e da luz. Os ovos da Dots variam entre R$ 42,00 a R$ 230,00 (com formas geométricas). Encomendas pelo WhatsApp da marca: (51) 99929-9491.

6. Ovo mega recheado

Lançada neste ano pela estudante de Nutrição Vitória Comunello Aragon, a marca Bem Recheado Gourmet , como diz o nome, se diferencia por exagerar nos recheios dos ovos. As opções “duo” combinam dois sabores, como morango com brigadeiro ou bolacha Oreo com pedaços de barra Laka. As encomendas são feitas pelo WhatsApp (51) 99851-5158.

7. Ovo com recheio de Whisky

A Mandí Confeitaria (@mandi.confeitaria), que iniciou as suas atividades durante a pandemia, aposta em clássicos do rock e do blues como inspiração para o seu cardápio de Páscoa. Um dos destaques é o ovo Black Velvet, que tem casca de chocolate meio amargo recheada com brigadeiro de Jack Daniel’s. No formato ovo de colher, o ‘Pride and Joy’ é um dos mais pedidos. Ele tem casca de chocolate branco, recheio de brigadeiro brûlée e redução de frutas vermelhas. Os ovos de colher custam de R$ 59,00 a R$ 109,00 e os com a casca recheada partem de R$ 69,99 e vão até R$ 99,00, de acordo com o tamanho. As encomendas são feitas pelo WhatsApp no número (51) 3212 0794.

8. Ovo de brownie

A empreendedora Eduarda Oliveira decidiu substituir a base de chocolate dos ovos de Páscoa por uma casca de brownie. Os ovos de colher da Du Brownie têm recheios como doce de leite e paçoca, Nutella e Oreo - todos com a base de brownie. Os doces pesam mais de 1kg, custam entre R$ 70,00 e R$ 85,00 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (51) 98519-7919.

9. Ovos com recheio de pudim

Ovos de colher estão no mercado há bastante tempo, mas sempre tem como inovar no segmento. O casal de empreendedores Jéssica Maciel, 29, e Everton Luan da Silva, 29, donos do Aprecie Pudins , decidiram levar o pudim para dentro dos ovos de Páscoa. Os itens são vendidos por encomenda pelo WhastApp (51) 98318-4564. O ovo de pudim tem 520g, custa R$ 70,00 e é entregue em Porto Alegre e Região Metropolitana.

10. Ovo de empada