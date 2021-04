2021: o ano ideal para investir em imóveis

Uma das grandes transformações ocasionadas pela pandemia foi a forma de morar. Com o home office cada vez mais sólido e a necessidade de passar mais tempo dentro de casa, o que se espera do ambiente que se vive não é o mesmo de antes.

Leandro Rosa, 42 anos, sócio-diretor da Bridge Imóveis, imobiliária de Porto Alegre focada em médio e alto padrão, acredita que o período fez com que locais com mais área privativa, que comportam esse novo estilo de vida, tenham se tornado o alvo de quem deseja investir nesse mercado.

Nesta entrevista, ele fala sobre as tendências do segmento e de que maneira o mercado de alto padrão foi impactado pela pandemia.

GeraçãoE - Quais as mudanças trazidas pela pandemia que devem permanecer no mercado imobiliário daqui para frente?

Leandro Rosa - A principal mudança foi a de valorizar o local onde se mora. Muitas famílias, em função do trabalho, passavam pouco tempo em seus imóveis, e há décadas estavam nessa rotina. Não se davam conta da importância de investir em seus lares. Com a pandemia, a mudança foi muito rápida e clara. A necessidade de distribuir melhor os espaços internos, respeitando a rotina de cada um, ficou muito aparente quando nossos corretores começaram a ter demandas diferentes das que tinham. Home offices, estar íntimo, cozinhas fechadas e espaços gourmet são algumas delas. Refletem o desejo de privacidade de cada membro da família. Por outro lado, se há a necessidade de privacidade, há também o momento de convivência. Então, cresce bastante a procura por projetos ou imóveis prontos com áreas abertas, como gardens e coberturas. Edifícios e condomínios com infraestrutura de academia, piscinas, espaços pet, kids place e quadras esportivas também segue aumentando, com os clientes já preocupados em ter espaços mais aconchegantes para quando a pandemia passar.

GE - Para quem deseja investir hoje em imóveis, quais características deve ficar atento?

Leandro - Atualmente, a compra de imóveis para colocar em locação está em alta, já que o rendimento vem superando o dos investimentos do mercado financeiro. Para analisar negócios com potencial, é importante estudar bem o perfil da região e os valores dos aluguéis disponíveis no mercado. Hoje, imóveis de metragem menor localizados próximos à rua Nova York, em Porto Alegre, têm dado bons retornos, por exemplo. Também os imóveis que ficam localizados nos edifícios multiuso, onde há torres residenciais, comerciais e mall, passaram a ser, pela facilidade de acesso aos serviços disponíveis, muito procurados por investidores.

GE - Durante a pandemia, muitas soluções surgiram para facilitar a ponte entre o imóvel e o possível cliente, como tour virtual. Essa tendência deve permanecer mesmo após a pandemia?

Leandro - Sem dúvida, as novas tecnologias vieram para ficar, e muitas devem se perpetuar e serem aprimoradas. O tour virtual é uma delas. A ferramenta já existe há alguns anos e vem crescendo, entretanto, nesse momento, surgiu a necessidade de ter uma interação maior com o cliente. Então, passamos a ter visitas virtuais guiadas, ou seja, o corretor fisicamente dentro do apartamento apresentando todas as características do imóvel e tirando as dúvidas sobre ele. Assim, as vendas vêm sendo agilizadas, pois as visitas físicas ocorrem apenas após o cliente conhecer melhor os imóveis e selecionar os que realmente interessaram.

GE - De que forma ainda se pode inovar nesse mercado?

Leandro - Nosso mercado ainda tem muito espaço para inovações. A Bridge trabalha em duas frentes: tornar a busca mais assertiva na filtragem do imóvel e utilizar o marketing digital para que qualquer cliente que pesquise sobre imóveis dentro dos nossos bairros seja impactado. São tecnologias já existentes, porém usar com excelência é um desafio que requer muita análise e constantes alterações da plataforma. Em resumo, é fazer com que o cliente não precise ser atendido por várias imobiliárias, e sim somente por uma que lidere e domine essa tecnologia.

GE - Antes da pandemia, muito se falava em imóveis com amplas áreas de convivência e espaços privativos menores. Essa tendência deixou de existir com as questões trazidas pela pandemia?

Leandro - Elas não deixaram de existir, mas foram surgindo novas tendências. Uma bem clara é de upgrade de metragem privativa. O imóvel onde a família mora passou a ser também seu local de trabalho. Nesse ponto, houve uma mudança, principalmente, no imóvel de alto padrão e de luxo, nos quais o público passou a procurar metragens privativas maiores. Foram raríssimos os clientes que nos últimos 12 meses fizeram a troca de imóvel para uma metragem menor.

GE - Como deve se comportar esse mercado ao longo de 2021?

Leandro - O mercado seguirá aquecido, com um incremento muito importante em relação a 2020: lançamentos de alto padrão acima de 200m². As construtoras seguraram seus projetos em 2020, mas já demonstraram que este ano será bem diferente. Tivemos rodadas de planejamento com todas as principais incorporadoras e estamos muito otimistas com o que temos pela frente.

GE - O momento é indicado para quem deseja comprar um imóvel?

Leandro - Sem dúvida, e por dois motivos. O primeiro é que as taxas que os bancos estão cobrando no financiamento nunca estiveram tão baixas. Toda semana tem surgido novas linhas cada vez mais atrativas. Mesmo com as incertezas da pandemia, ter a oportunidade de fixar a compra do imóvel por 360 meses nas taxas de hoje é a certeza de um bom negócio. O segundo é que os preços dos imóveis hoje ainda não refletiram o aumento dos valores dos materiais de construção acumulados nos últimos meses. Ou seja, os imóveis que serão erguidos daqui para frente estarão mais caros.

GE - Como a Bridge Imóveis pretende ampliar os negócios no segmento de alto padrão?

Leandro - Estamos indo para a nossa nova sede na Praça da Encol, uma loja totalmente nova com 300m² feita justamente para atender esse público. Estudando o perfil da nossa carteira nos últimos anos, decidimos limitar nosso foco a 12 bairros de Porto Alegre que consideramos de alto padrão. São neles que teremos uma atuação forte não só de carteira de imóveis e construtoras, mas também usando todo nosso investimento em tecnologia. Além disso, identificamos uma carência no serviço imobiliário pós-entrega do imóvel e esse é um dos pontos que estamos trabalhando para que em breve possamos apresentar novidades ao mercado.