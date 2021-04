O programa InovAtiva Brasil selecionará 400 startups tecnológicas de todo o País para o ciclo de aceleração 2021/1, que acontecerá gratuitamente entre abril e agosto deste ano, oferecendo mentorias, seminários e atividades de conexão com os principais agentes do ecossistema. O programa é uma iniciativa do hub InovAtiva e é realizado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e pelo Sebrae. Mais informações e a realização de inscrições, abertas até 5 de abril, estão no seguinte link: https://bit.ly/3cVGBvO.

A KingHost , empresa de soluções digitais, está lançando gratuitamente um curso completo sobre WordPress, o gerenciador de conteúdo mais utilizado no mundo. Não é necessário conhecimento técnico e as aulas, todas em vídeo, abordam princípios básicos de WordPress, configurações essenciais, identidade visual, dicas para deixar os sites mais profissionais, gerar mais acessos e posicioná-los nas primeiras páginas do Google. São seis módulos, com material didático e certificado que fica disponível após o aluno concluir 80% do conteúdo. As inscrições podem ser realizadas no endereço: bit.ly/3cbAdkI.