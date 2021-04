Restaurante especializado em comida caseira de Porto Alegre já mudou quatro vezes de local

Com a pandemia, muitos negócios tiveram que se reinventar e buscar novas formas de divulgação. O Restaurante do Beto, que é administrado pelo casal Simone Garcia da Silva, 47 anos e Humberto da Silva, 50 anos, que com o apoio do filho e da nora, tiveram a ideia de fazer uma ação com influenciadores digitais. “Enviamos a comida para eles experimentarem, e se gostassem, eles divulgaram. Mandamos para a Francí Araújo @franciaraujos, e para o Richard @richardmd. E como promoção, quem inserisse o código "FRAN" nos comentários ganhava um refri grátis”, explicou Simone. A ação do dia 12 de março rendeu alguns seguidores para o restaurante, que foi ganhando mais atenção nas redes.

O Restaurante do Beto vem passando por transformações ao longo dos anos, e no início ele nem restaurante era. “Quando começamos em 1998, era um mini mercado, na Marcílio Dias, no Menino Deus. Ali tem várias empresas, e notamos que muitas pessoas não tinham nenhum lugar perto para almoçar, então começamos a vender o prato feito, mas seguimos com o mini mercado. E foi aumentando. Desmanchamos o mini mercado e ficamos só com o restaurante e foi um sucesso”, relembra Simone.

O restaurante permaneceu no mesmo local até 2003, quando o proprietário pediu o imóvel de volta, e segundo Simone, o casal ficou sem chão. “Tentamos uma sociedade com o meu cunhado, mas não deu certo. Vendemos a nossa parte e seguimos procurando um ponto só nosso. Encontramos uma loja na Marcílio Dias, perto da nossa primeira loja, mas acabou que em 2010 de novo o proprietário pediu o ponto, mas nós não desistimos e continuamos procurando. Atualmente, estamos na rua Barão do Triunfo no Menino Deus, mas vamos nos mudar de novo. Mas a gente não desiste nunca, porque é isso que a gente gosta de fazer, e é sempre feito com a amor.” O novo local vai ficar localizado também na Barão do Triunfo, agora no número 687.

Com mais de 20 anos de funcionamento, a pandemia afetou o Restaurante do Beto. Segundo Simone, foi bastante difícil não só para eles mas para todo mundo que tem comércio. “Meu filho teve a ideia de cadastrar o restaurante nos aplicativos de comida. Eu achei que não íamos conseguir realizar as vendas, mas graças a Deus ele nos ajudou, e foi o que deu para sobreviver. Nós não temos funcionários, somos só eu e o meu marido, então fica mais fácil. Mas ao mesmo tempo é difícil, porque nós temos só uma renda, então se para um já é difícil, para dois é mais ainda.” Os pedidos podem ser feitos no Ifood e 99 food, e no @restaurantedobeto a clientela fica sabendo das novidades da casa.

O restaurante possui marmita, que custa em média R$22,40, e serve uma pessoa. Assim como o prato do dia, que na quarta-feira, por exemplo, é um prato executivo que acompanha arroz, feijão, massa, brócolis, carne (mondongo ou panqueca ou bife a milanesa), que também serve uma pessoa e custa R$ 20,00. Mas segundo Simone, a alaminuta é o prato mais pedido da casa, em especial a alaminuta de frango a parmegiana, que acompanha arroz, batata frita, um filé de frango a parmegiana de 150g, feijão, salada e ovo. O prato individual custa R$27,99 e para duas pessoas, R$45,99.

Com 20 anos de casa, o casal percebeu que o segredo é a pessoa gostar do que faz. “É Preciso ter carinho e amor, tanto pelas pessoas quanto pelo o que tu faz. Porque se tu tiver de cara feia e mal humor, tu vai salgar a comida, atender mal e tudo isso conta. Nós fazemos de tudo para agradar a todos e fazer um bom prato. Se não fosse o amor que a gente tem pela profissão a gente já tinha desistido a bastante tempo”, pontua Simone.