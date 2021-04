A Olist, startup que ajuda quem quer vender a encontrar quem quer comprar, está com mais de 40 vagas abertas. As oportunidades são para São Paulo, Curitiba e trabalho remoto. Entre as áreas, estão vendas, produtos, marketing e desenvolvimento. Ao ser contratada, a pessoa recebe o contrato de trabalho e equipamentos pelo correio, além da equipe de RH agendar o exame admissional na cidade em que a pessoa mora (já que existem Olisters em todo o Brasil). A empresa também possui oportunidades para PcDs, que podem selecionar as áreas de interesse na hora da candidatura. Interessados podem conferir as vagas abertas pelo link: olist.gupy.io.

A Yuca , startup referência em moradia compartilhada, está com vagas abertas. São cerca de 12 postos em cargos como estagiário em experiência do cliente, designer sênior e pleno, advogado júnior, coordenador de cultura, recrutador de talento, sênior de real estate, executivo comercial e inside sales. A startup está em processo de expansão e duplicou seu número de colaboradores em 2020. Com um ambiente flexível de trabalho, as vagas são para São Paulo com início em home office e oferecem benefícios como plano de saúde, odontológico, seguro de vida, vale refeição, entre outros. Inscrições podem ser feitas pelo link: jobs.kenoby.com/yuca.