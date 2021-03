Diretora de escola pública em Canoas tem como objetivo promover acesso à educação

"Está sendo muito difícil, porque esse ano é o meu segundo à frente da escola. Assumi em 2020 e veio a pandemia", relata Taiana Marcelino Rosa, diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil Gilda Schiavon, localizada na Rua Montenegro, n° 1037, bairro Rio Branco, em Canoas. Taiana, assim como outras diretoras de escolas públicas e particulares, está tendo que administrar uma instituição em tempos de incertezas. O caso dela é um exemplo de intraempreendedorismo, pois precisa administrar diversas engrenagens - e de forma limitada.

Segundo a diretora, lidar com os pais dos alunos é difícil, mas ela entende os questionamentos. "A gente tem todo um lado de entender que os pais precisam que a escola esteja aberta, para auxiliar no cuidado dos filhos, mas também tem o outro lado, que é a pandemia. Do cuidado com a vida e com a saúde de todos. Mas a nossa comunidade tem nos favorecido muito em relação às trocas e a aceitação desse trabalho remoto. Temos bastante abertura com os pais para conversar."

No início, Taiana diz que houve dificuldades no contato com as famílias, pois muitos trabalhavam e não tinham o tempo necessário para manter um relacionamento com os professores e com as atividades. Conforme foi passando o tempo, todos foram se adaptando.

Se os pais tiveram dificuldades no início, os professores e os alunos também. A equipe teve que se adaptar totalmente à forma remota, e muitos não dominavam a internet e os instrumentos digitais.

"Tivemos cursos, fizemos formações com quem sabia um pouco mais para auxiliar os outros e dentro do nosso grupo fomos se ajudando", diz Taiana. A verba destinada à escola não foi diminuída, e o local ainda recebeu uma verba auxiliar para estruturar a escola para o futuro retorno das aulas presenciais, que em Canoas está previsto para abril.

Na Gilda Schiavon, houve pouca evasão escolar, porém, segundo Taiana, alguns alunos não têm internet. "Para essas crianças que não tem, disponibilizamos material impresso, para que elas não deixassem de participar", explica a diretora. O objetivo é alinhar todo mundo para que o aprendizado aconteça .

"As crianças estão sentindo bastante o distanciamento social, está sendo difícil para elas, então nós temos que pensar em como vai ser o retorno para a escola", conta Taiana, que também pensa na volta dos professores, e como essas novas relações de ensino e convívio vão acontecer.

Taiana faz parte da primeira turma de diretoras de escolas de educação infantil que foi escolhida pelo voto dos pais na cidade de Canoas, uma reivindicação de mais de 20 anos, tanto de pais quanto dos sindicatos.

"Para mim, ser diretora é um desafio muito grande. Quando recebi a oportunidade, fiquei muito nervosa e ansiosa no início, pensando se eu daria conta ou não. Mas eu acredito que eu tenho essa destreza de estar à frente de uma escola, de um grupo, ainda mais nessa época de pandemia. Está sendo um momento muito importante na minha vida profissional", classifica, sem perder as esperanças sobre o futuro da educação.