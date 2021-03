Que imagem você está passando?

Neste período de pandemia, toda marca deve pensar que imagem está passando ao público. Algumas são sinônimo de alívio e acalento. Outras parecem se aproveitar da demanda para gerar apenas lucro. Estar no segundo grupo pode significar falta de empatia e, consequentemente, perda de clientela no futuro.

Vimos diversas situações que podem exemplificar isso desde a chegada do coronavírus. No início, o alvo era o álcool em gel. Da noite para o dia, alguns estabelecimentos dobraram ou triplicaram o seu valor. Eu mesmo paguei um preço desleal em uma loja de produtos de limpeza do lado da minha casa. Depois que descobri o preço cobrado por outros locais, nunca mais comprei nada naquela loja. Me senti roubado, explorado.

O mesmo ocorreu, recentemente, quando precisei de um termômetro de aproximação. Em uma farmácia, o equipamento custava R$ 500,00. Na internet, encontra-se por menos de R$ 100,00. É muita diferença, por mais tecnologia que diferencie os modelos. Os negócios cumprem, em meio a esse caos, um papel social também. Pensemos nisso na hora de colar a etiqueta na prateleira. #justo