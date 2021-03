A Americanas seleciona profissionais para o Programa de Supervisor do Varejo no estado do Rio Grande do Sul. As oportunidades são para atuação em Porto Alegre e em outras sete cidades: Passo Fundo, Taquara, Alegrete, Candelária, Santa Cruz do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Santa Maria. Para concorrer, os candidatos devem ter Ensino Superior completo com até dois anos de formação. Inscrições pelo link: bit.ly/3enXzFh.

