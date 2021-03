A Quality Nextech, um dos principais players de tecnologia do Brasil, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e México, está com mais de 120 vagas abertas para a área de tecnologia nos mais diversos setores. As oportunidades são de desenvolvedores back-end, gerente de projetos, analista de automação, aplicações cloud, entre outras. Os interessados podem acessar outras informações sobre as vagas e se candidatar pelo link: jobs.kenoby.com/quality.

O Ebanx está com as inscrições abertas até 25 de março para o seu programa de estágio exclusivo para pessoas negras. O processo seletivo foi desenvolvido em parceria com a Eureca, consultoria de Recursos Humanos especializada em empregabilidade de juventudes e com foco na diversidade. As vagas são nas áreas de Finanças, Comercial, Marketing, Produto e de Pessoas. Elas são destinadas para pessoas que moram em Curitiba (PR), onde fica a sede da empresa, e região metropolitana. Para mais informações, acesse o site da empresa através do endereço: estagio.ebanx.com.