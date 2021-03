Assine o Jornal do Comércio e

completo ao conteúdo do GE.

A OLX Brasil, uma das maiores plataformas de compra e venda online em imóveis, autos serviços e bens de consumo, está com as vagas abertas para trabalhos remotos. São 23 oportunidades disponíveis no núcleo corporativo, e mais de 52 oportunidades em tecnologia e nove em produto, para cargos como Pessoa Desenvolvedora de Software Front-end, Gerente de Tecnologia, Product Manager, entre outros. Para mais informações, acesse: bit.ly/3q2CaDF.

A Docket, legaltech que fornece ao mercado toda a infraestrutura para processos que dependem de documentação, de ponta a ponta, por meio da tecnologia, está com mais de 30 vagas abertas nas áreas de Vendas, Marketing, Customer Success, Operações, Produtos, Tecnologia, Financial, entre outros. Os interessados podem acessar informações sobre cada uma das vagas disponíveis no link: bit.ly/3dY38KC.