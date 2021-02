Serviço de entrega de bebidas cresceu na pandemia

Já se sabe que a pandemia fez muitos negócios abrirem ou migrarem para o delivery, mas o empreendedor Vinicius Muller apostava nessa ideia muito antes disso. A partir de um churrasco com os amigos, no ano de 2009, ele pensou em criar um serviço pioneiro que entregasse bebidas onde as pessoas estivessem, principalmente, em reuniões, festas e eventos. "Sempre tem aquele momento da noite em que a bebida acaba, e alguém precisa sair para comprar. Pensando nisso, botei o Tele Trago em prática, levando comodidade e praticidade para as pessoas", afirma Vinicius.

A caminhada para tornar possível o negócio foi longa. Com um investimento inicial de R$ 5 mil, o empreendedor acumulava funções para evitar gastos com contratações. "Trabalhava só eu e um motoboy. Atendia, entregava, fazia compras, fazia o financeiro, tudo bem embrionário", relata. Inicialmente, como a tecnologia dos aplicativos ainda não era tão popular, Vinicius trabalhava somente com atendimento por telefone. Com o passar do tempo, o negócio expandiu. Em 2014, o Tele Trago ganhou seu próprio e-commerce (teletrago.com.br) e aplicativo. Hoje, a empresa possui mais de 30 mil dowloands no app e aproximadamente 15 mil acessos mensais no site .

Dentre os itens mais pedidos pelos clientes, a cerveja ocupa o primeiro lugar, correspondendo de 35% a 40% das vendas do app. Segundo o empreendedor, os vinhos também são muito solicitados, tinto em dias frios, e o branco no verão. "Temos cerveja de R$ 5,00 até vinhos de R$ 250,00. Opções não faltam, nosso cardápio é bem diversificado", diz Vinicius. Além das bebidas alcóolicas, o serviço oferece pizzas, pastéis, sorvete, sucos, refrigerantes e snacks.

A localização das lojas físicas do negócio foram pensadas para atender às demandas que um delivery de bebidas tem. Situada na rua Miguel Tostes, nº 840, bairro Rio Branco, em Porto Alegre, o serviço de entrega atende dentro de um raio de 13 km do endereço, não cobrindo zonas de risco e regiões extremas da Capital. Na Região Metropolitana, o Tele Trago tem sede em Canoas, no bairro Marechal Rondon, rua Doutor Sezefredo Azambuja Vieira, nº 2.651, e atende também as cidades de Cachoeirinha, Viamão e Sapucaia.

Com a pandemia, chegou também a concorrência. Sites, aplicativos, restaurantes, bares, que, em sua maioria, agregaram o delivery aos seus negócios e passaram a disputar o nicho. "Apesar de grande parte da concorrência ser desleal, trabalham de forma informal, sem emissão de nota, eu confio muito na expertise que temos de mais de uma década. Antes da pandemia, já éramos líder de mercado, e nesse momento, somos a marca mais lembrada pelos clientes", afirma o empreendedor. O app Tele Trago faz, em média, 500 entregas por fim de semana, tendo atingido, recentemente, 350 pedidos em apenas um dia.