O curso Instagram e Facebook Ads na Prática acontece no dia 15 de fevereiro e será ministrado por Humberto Queiroz. O evento é destinado a alunos dos cursos de Marketing, Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou áreas afins e tem como objetivo pensar estrategicamente para planejar, criar e gerenciar campanhas de publicidade digital no Facebook e no Instagram. Além disso, quer estimular nos participantes a criação de soluções inovadoras no cenário digital, utilizando como estratégia a publicidade online para incentivar resultados positivos para marcas e empresas. O curso tem o valor de R$ 100,00 e as inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/3oUmn9K.

