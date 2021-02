Joseph's, no Centro Histórico, expande operação com espaço focado no verão

Quem passa pela rua Desembargador André da Rocha, no Centro Histórico, encontra uma novidade para enfrentar o calor de Porto Alegre. O Joseph's, café e bar que levanta a bandeira da diversidade, expandiu a sua operação e inaugurou um novo espaço temático para o verão, com sorvete artesanal e açaí.

"Por causa da pandemia, o movimento não é tão grande a noite no bar, então acabamos focando mais na proposta diurna, aumentando as opções de café" , explica João. Quando a barbearia vizinha deixou o ponto, os sócios enxergaram uma oportunidade de reforçar essa nova proposta. "A nossa produção de doces artesanais estava saindo super bem. Então, quando surgiu esse espaço ao lado, resolvemos pegar para colocar a cozinha para aumentar a produção de confeitaria. Como a sala comportava dois negócios, pensamos em colocar um outro atendimento na frente com alguma novidade que combinasse com o Joseph's", contextualiza João. O local, que surgiu em dezembro de 2019 , sentiu os impactos da pandemia. João Henrique Martins, um dos sócios do Joseph's, conta que o perfil do negócio mudou ao longo de 2020, o que fez com que os esforços fossem voltados para uma operação mais diurna., explica João. Quando a barbearia vizinha deixou o ponto, os sócios enxergaram uma oportunidade de reforçar essa nova proposta. "A nossa produção de doces artesanais estava saindo super bem. Então, quando surgiu esse espaço ao lado, resolvemos pegar para colocar a cozinha para aumentar a produção de confeitaria. Como a sala comportava dois negócios, pensamos em colocar um outro atendimento na frente com alguma novidade que combinasse com o Joseph's", contextualiza João.

Assim, nasceu o Joseph's Verão, com balcão voltado para rua e cardápio inspirado na estação, com sorvetes artesanais e açaí. A ideia do espaço é acompanhar a mudança do clima. "Pensamos em fazer um negócio itinerante de primavera/verão e depois de outono/inverno. Enquanto estiver quente, vamos servir sorvete e açaí. No inverno, será outro cardápio, mas no mesmo formato mais reduzido, com atendimento de balcão, para aproveitar a calçada", destaca o empreendedor. A decoração do novo espaço mantém as mesmas características da operação inicial, com bandeira e cores que remetem à diversidade, uma das pautas do negócio. Para transformar o ponto, os sócios investiram cerca de R$ 7 mil. A expansão vem após um ano desafiador para o negócio em função da pandemia. "Foi um momento que sentamos e enxugamos o máximo que podíamos para tentar resistir", lembra João.

Os sorvetes artesanais servidos no espaço partem de R$ 5,00 (uma bola), com sete opções de sabores, sendo dois deles veganos. "Pensamos em trazer o cardápio de uma forma mais baixo custo para atrair clientes, também entendendo o nosso nicho e a localização que estamos", pontua João

A localização, aliás, foi um dos diferenciais para o negócio iniciar 2021 em expansão, garante João. O empreendedor conta que, apesar das dificuldades da pandemia, a vizinhança foi fundamental para que a operação seguisse. "Nos reinventamos um pouco com o delivery, mas o que realmente sustentou a gente foi termos uma vizinhança que nos acolheu. Acreditamos muito nesse espaço e nessa região. É uma rua que tem tudo para dar certo", acredita João, que fica emocionado contando que os vizinhos celebraram quando o negócio comemorou seu primeiro ano de existência. "Chego a me emocionar, porque se não fosse essa identificação que os vizinhos têm não estaríamos abertos hoje. Fizemos aniversário sem fazer muito alarde, e os clientes lembraram, trouxeram presentes, comemoraram. É imensurável esse carinho e esse sentimento. Conseguimos em um espaço tão pequeno gerar tanta afinidade", orgulha-se João.