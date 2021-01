Empresa de erva-mate aposta na tradição e na qualidade para se manter nos negócios

A erva-mate, encontrada na casa de gaúchas e gaúchos em todo Rio Grande do Sul, é o tipo de produto que gera compra recorrente. Essa tradição foi o que encantou os fundadores da NutriMate.

A empresa, com sede em Arvorezinha, completou 20 anos em 2021, e nasceu do sonho de três amigos que se dedicaram à empreitada. "A NutriMate iniciou a construção em 2000 e, em 2001, a nossa primeira erva-mate entrou no mercado, sendo o carro-chefe até hoje. Na verdade, essa ideia nasceu do sonho de três amigos, e um deles é o meu marido. Então, foi concretizado com a dedicação de todos", conta Nara Parchen Tomé, uma das fundadoras e diretora comercial do negócio.

Manter um projeto por tanto tempo requer disciplina e cuidado , segundo ela. Completar duas décadas em um ano de pandemia fez, inclusive, Nara acreditar que a empresa se consolida a cada dia graças à qualidade.

"Realmente, 2020 foi um ano totalmente atípico e difícil para todos, mas, antes de tudo, temos que agradecer por conseguirmos nos manter e por termos protegido todos os empregos dos colaboradores. Sabemos que nesses momentos de descontração, quando o nosso cliente faz um chimarrão, ou serve um chá, ele está usufruindo de prazer, e é isso que faz a diferença: ele encontra qualidade. O resultato é a fidelização."

Ao longo dos anos, a empresa desenvolveu outros produtos, como uma linha de chás com ingredientes como chá verde, amora, gengibre, laranja, mate tostado, canela, entre outros.

A NutriMate também criou versões especiais de chimarrão, fazendo uma homenagem à cultura do Rio Grande do Sul e aos artistas gaúchos, como a erva-mate Chimarruts, Os Fagundes e Guri de Uruguaiana.

Com o crescimento da empresa, em 2016, os sócios começaram a ajudar causas sociais, como o Outubro Rosa, em que parte do lucro do mês de outubro daquele ano foi destinado à causa do câncer de mama.

Em 2017, criaram o composto de erva-mate que contém mirtilo, anis-estrelado e camomila. Parte do lucro deste produto também é depositado, mensalmente, ao Imama.

"Esta ação social faz parte do conceito que temos na NutriMate como uma empresa que pensa e vive para um mundo melhor", diz Nara.

Para 2021, há diversos projetos de expansão, como disponibilizar em todas as redes e mercados de bairro os chás.

"Estamos com uma linha de solúveis que podem ser tomados quente ou gelado, fazendo uma grande diferença para quem busca uma bebida saudável e refrescante no verão. E, claro, continuaremos disponibilizando nossa linha de erva-mate, consagrada desde sua criação pelo público gaúcho", celebra a empreendedora, mirando os passos futuros a serem tomados.