Empresa de doces finos cria linha de mimos para superar pandemia

A Artezanalle, empresa especializada em doces finos e canapés há 16 anos, teve que se reinventar durante a pandemia para seguir nos negócios. A loja da Carla Irigoite, de 50 anos, e Fábio Irigoite, 63, sempre foi focada na venda para comemorações, festas e eventos de maior porte, como festas de 15 anos, casamentos entre outros. Em 2020, fez adaptações para se tornar uma confeitaria. “Tivemos que usar o nosso conhecimento e criatividade, juntamente com o espírito empreendedor para ampliar as nossas opções. Hoje temos quiches, bolos, pães recheados, biscoitos e outros. Criamos uma linha de presentes chamada ‘Mimos carinhosos’, que são caixinhas decoradas com docinhos, entre outras coisas”, esclarece Carla. O presente custa entre R$ 58,00 e R$ 78,00.

O empreendimento iniciou na casa de Carla, em Porto Alegre, e era lá que ela montava os doces e os canapés. “Comecei a colocar em prática o meu conhecimento em confeitaria, adquirido com cursos no exterior e no Brasil. Criei um site com 54 opções de doces. A partir deste momento, atendia festas, eventos e comemorações. Paralelamente, prestei consultorias para restaurantes e alguns cursos.” Com o nascimento da filha, a empreendedora decidiu pausar o projeto por um tempo e retomar em 2018.

Com um investimento inicial de R$ 240 mil, a confeitaria, hoje, funciona na rua 24 de Outubro, nº 111, na Galeria Quinta Avenida Center, loja 42. "Temos oito variedades de doces, e para qualquer um o valor é R$ 3,40 a unidade e acima de 50 unidades custa R$ 3,00. Os canapés são vendidos a R$ 2,40 a unidade”, explica Carla. Para encomendar, é necessário pedir, no mínimo, 50 doces, de 10 sabores cada, com taxa de entrega de R$ 20,00 nos bairros centrais de Porto Alegre. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (51) 99446-4033.

Atualmente a Artezanalle atende eventos de pequeno porte, e a meta para esse ano é continuar evoluindo. “Ampliamos nossa capacidade de produção, criamos doces e canapés diferentes. Atendemos as pequenas comemorações e, quando for o momento adequado e seguro, vamos atender encomendas para festas e eventos com maior número de convidados. Em nossa confeitaria cumprimos com as normas de higiene e protocolos”, diz Carla.