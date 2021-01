O Inovabra vai realizar, no dia 2 de fevereiro, o Desafio de vendas - Growth no (pós) crise. O workshop prático é voltado a empreendedores e profissionais de diversas áreas que queiram conhecer e se aprofundar em estratégias de growth e vendas, e vai ser ministrado pela fundadora da GoAhread, Tatiana Vidal e por Hugo Baraúna, da Plataformatec. O evento é gratuito e os interessados podem se increver pelo link: bit.ly/3sDe6K2.

No dia 2 de fevereiro, acontece o Webinar da Vimer. O evento será um talk dinâmico com curadoria especializada de Camila Salek - sócia-fundadora da Vimer e uma das principais futuristas de varejo do Brasil. Serão explorados questionamentos, estratégias e ações para nortear os próximos passos do varejo no Brasil a partir de inovações que estão em pauta no cenário global. Para varejistas, o webinar é gratuito. Para o público externo, os ingressos do segundo lote saem por R$100,00. Mais informações e inscrições através do seguinte site: https://bit.ly/3oU3dBC.