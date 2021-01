A Liv Up Brasil está com mais de 40 vagas abertas como parte da expansão em sua capacidade produtiva para o ano. Como muitas são vagas para trabalho remoto, as oportunidades se estendem para todas as cidades do Brasil. Entre as posições abertas, há possibilidades para Engenheiro de Software, Tech lead, Gerente de Performance - Mídia, Analytics Lead, Product Design Lead, Operational Products, Fotógrafo/Videomaker, Operações, Auxiliar de expedição, Auxiliar de cozinha, entre outras. Os interessados devem se inscrever pelo link: https://bit.ly/3srdF5C.

A fintech JUSTA está com 300 vagas abertas em todo o Brasil. As oportunidades são para consultores externos de vendas (especialistas de território) em cidades de todo o País, para a área de tecnologia na filial de Recife (PE) e áreas de back office na filial de Alphaville (SP). As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3ihRVnW.