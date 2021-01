A Ubots, startup gaúcha especializada em desenvolver soluções de atendimento digital, está com seis novas oportunidades, sendo quatro efetivas e duas de estágio. As vagas CLT são de Chatbots Designer, DevOps Engineer e SDR (Pré-vendas). O estágio é para as aréas de UX/UI e Cientista de Dados. Para participar do processo seletivo, é necessário realizar cadastro pelo seguinte site: ubots.com.br/oportunidades.

O Grupo SBF está selecionando profissionais que tenham se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 em qualquer curso de bacharelado ou tecnólogo e que tenham disponibilidade de viajar para participar do seu Programa de Trainee 2021. Com as modalidades Trainee Loja e Trainee Corporativo, o processo seletivo vai durar 18 meses e está com as vagas abertas até o dia 8 de fevereiro. Para se inscrever, acesse: traineesbf.com.br