O Grupo EDF prorrogou até o dia 29 de janeiro o prazo de inscrição para a 2ª Edição do Prêmio EDF Pulse Brasil. O evento vai reconhecer projetos inovadores de pequenas empresas e startups nacionais que contribuam para os desafios das cidades e indústrias e oferecer dois prêmios de

R$ 20 mil, um para cada categoria - Smart City e Smart Factory. Inscrições pelo link: https://bit.ly/3ntiZ4M.

Acontece, no dia 10 de fevereiro, o evento Marketing Digital: o que ninguém tem "paciência" de te explicar, apresentado por Marcus Vinicius da Silva e Johnny Lago, sócios da Red Door Design. Com transmissão gratuita no YouTube, o evento é destinado a micro, pequenos e médios empresários, administradores, profissionais de marketing, publicitários, designers e estudantes, arquitetos, consultores de gestão empresarial, profissionais de recursos humanos e interessados no assunto. Saiba mais em: https://bit.ly/2Xx9NBL.