Assine o Jornal do Comércio e

completo ao conteúdo do GE.

No dia 15 de janeiro, vai rolar o Waze Destination Insights - O que aprendemos em 2020 e o que levar para 2021? Neste encontro, Waze e Google querem dividir alguns dados exclusivos e mostrar o que se aprendeu sobre o comportamento das pessoas no ano da pandemia. O evento é gratuito e começa às 19h. Para se inscrever, acesse: bit.ly/3hIiTVS

Organizado pelo Cora Social, o evento AutoGestão - Práticas de Gestão Individual tem como objetivo compreender a percepção do gestor, desenvolver metas pessoais que podem ser gerenciadas, compreender o uso e funcionamento das ferramentas de gestão. O evento acontece no dia 17 de janeiro, às 19h e as inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/3pL7zef