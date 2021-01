Artista plástica gaúcha pinta quadros personalizados

Dê Carrión, formada em Design e Artes Plásticas, desde pequena gosta de desenhar. E essa paixão virou um negócio. “Trabalho com criação há 20 anos. Na escola, sempre estive envolvida com as artes, fazendo cartazes.” A inspiração de seus quadros vem dos sentimentos das pessoas, e sua produção diferencia-se por essa personalização.

O serviço não tem um valor específico, pois tudo varia do que os clientes querem e de quanto tempo Dê terá que se dedicar ao projeto. “Cada caso é um caso, não existe uma tabela de preços. Eu trabalho com a função do processo criativo, e ele não acontece com um período estipulado, dentro de uma caixinha. Já fiz um paredão que consegui terminar em 20 dias e uma telinha menor que demorei um mês”, resume. Parte de suas artes são divulgadas no site decarrion.com.

Além de artista, Dê trabalha com gestão de imagem, criando marcas, fazendo posicionamento e cuidando de redes sociais de seus clientes. Inclusive, a experiência em agências acaba refletindo nas obras. “Sempre gostei de formas orgânicas. Na agência, comecei a trabalhar bastante com criação, ilustrações, estampas. Foi nessa fusão dos dois cursos, de Design e Artes plásticas, que começou a surgir a personalidade do meu trabalho”, avalia a empreendedora, que teve a "transmutação de mulheres" como tema da sua primeira exposição.

Dê começou a fazer exposições em 2010, e seus quadros chegaram a vários cantos do mundo. “Fiz minha primeira exposição com 20 quadros na galeria Boho, em Porto Alegre. Depois, fiz uma em Buenos Aires, de pinturas em parede e quadros. Fui, ainda, para Nova York com dois quadros. Tenho um na Bélgica e outro na China também. Acabei fazendo uma exposição em São Paulo, como instalação, e foi ali que as coisas começaram a acontecer mais.”

Dê pretende voltar a expor esse ano, e o tema da sua exposição será a pandemia. "Quero fazer uma série de quadros sobre o que eu senti na pandemia, mas são os meus sentimentos, pode ser que isso faça sentido para várias pessoas ou pode fazer sentido para mim.”