Empresário fala sobre negócios na TV

João Mateus, empresário do setor logístico voltado ao transporte de grandes cargas, apresenta o programa Vai Lá e Faz, na RDCTV. A atração é transmitida aos sábados e domingos às 20h e é focada em empreendedorismo, apresentando projetos para melhorar a economia do Rio Grande do Sul.

João atua, principalmente, no setor de energia, no transporte de grandes transformadores e dos componentes que formam uma torre eólica. Participou diretamente de todos os parques eólicos no Estado e dos maiores do País.

Há cinco meses, assumiu a apresentação do programa Vai lá e Faz. "A oportunidade surgiu pelo fato de não existir muito incentivo à empreendedores aqui no Estado. Como sou apaixonado por negócios, assumi o desafio. Dar oportunidade, fazer a diferença e tornar o nosso Estado novamente comercial é minha vontade", diz.

Para ele, ter um programa como este, oportuniza às pessoas aprender com quem mudou sua trajetória da carreira.

"Escutar alguma coisa nas entrevistas, ouvir empreendedores pode ser o insight, o incentivo que faltava para as pessoas mudarem algo na vida", complementa.

Em 2021, Mateus quer consolidar ainda mais as empresas e entrar em um novo nicho de mercado: o transporte de líquidos.

Outro objetivo de Mateus é fortalecer o programa Vai lá e Faz e continuar a fomentar o empreendedorismo por meio de seus entrevistas.

Para ele, ajudar as pessoas a se desenvolverem, tomarem iniciativa e empreender é o papel social que tem na vida.

TEXTO PARA BOX: O programa Vai lá e Faz vai ao ar aos sábados e domingos às 20h na RDCTV, nos canais 24 e 524 da Claro NET TV e em todas as plataformas digitais.