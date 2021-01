Um caderno de verão fora do comum

Nossos leitores e leitoras estão acostumados a receber, todo início do verão, nossa edição especial preparada na praia. Em anos anteriores, fomos a Torres, Atlântida, Xangri-lá, Imbé, Tramandaí, Pinhal e Cidreira. Adorávamos todas as etapas da produção do conteúdo. Do pé na areia à divulgação dos vídeos.

Desta vez, resolvemos oferecer um serviço mais útil para o momento: indicar alguns destinos reservados, sem aglomeração e, consequentemente, com menores chances de contágio da Covid-19. Sabemos que há riscos em qualquer lugar, que o mais seguro é ficar em casa.

Devemos, no entanto, pensar também na saúde mental. Todo mundo precisa de uma pausa, um descanso para o cérebro. Esses últimos meses trabalhando em home office - sem planejamento - foram muito cansativos.

Pesquisamos bastante e fizemos o mesmo de sempre: conversamos com pessoas, ouvimos suas histórias e, agora, compartilhamos com vocês. Nossa preocupação era achar empreendimentos isolados.

Esta é a razão de termos feito um caderno inteiro com locais para quem quer curtir o calor no meio do mato. Se for, te cuida!

#usemáscara