Concurso global para jovens empreendedores recebe inscrições

Uma das principais competições globais para jovens empreendedores, o Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) tem inscrições locais abertas até o dia 31 de dezembro de 2020. Fundado em 1998 pela Saint Louis University, o GSEA é um programa da Entrepreneurs Organization (EO), rede que reúne mais de 15 mil empreendedores e está presente em 62 países.

Em Porto Alegre, já são mais de 50 empresários que promovem mentorias e conexões de mercado, para que jovens adquiram aprendizados e experiências do mundo dos negócios. “EO é uma entidade de empreendedores e nós entendemos que hoje, mais do que nunca, os líderes têm o papel de apoiar o desenvolvimento da sociedade de forma ampla. O GSEA incentiva e valoriza uma nova geração de empreendedores no mundo”, explica Alexandre Trevisan, CEO da uMov.me, GSEA Chair e integrante da Diretoria 2020/21 da EO Porto Alegre.