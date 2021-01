Airbnb compartilha dicas para viajar com segurança

A pandemia transformou profundamente a forma de viajar no mundo todo, e essas mudanças deverão continuar a ser percebidas em 2021. Aspectos de limpeza e higienização passaram a ter ainda mais relevância na decisão dos viajantes em relação à estadia. Locais com menor fluxo de pessoas, como casas de campo e em cidades menores de praia, longe de multidões ou alta rotatividade, ganharam a preferência dos hóspedes. E a maior presença do trabalho remoto e da educação à distância contribuem para deixar menos clara a divisão entre trabalhar e viajar a lazer. Segundo o Airbnb, plataforma de aluguel de acomodações, desde maio, há um aumento da procura por casas de campo e em cidades menores de praia, a até 300 km dos centros urbanos, para ir de carro com a família, sem abrir mão do isolamento.

Nesse contexto, o Airbnb traz algumas dicas para viagens responsáveis e seguras, principalmente nas férias de verão, em que a movimentação de turistas tende a ser maior.

1. Destinos fora do roteiro tradicional

Com a retomada gradual das viagens de lazer, de acordo com as recomendações dos governos e autoridades de saúde locais, as pessoas estão cada vez mais interessadas em viagens curtas com a família, especialmente de carro. Muitas vezes, são hóspedes em busca de um refúgio fora da cidade grande, mais perto da natureza, e, ao mesmo tempo, com boa infraestrutura, para conciliar férias com a família e trabalho em home office.

Locais longe de multidões ou de alta rotatividade, e muitas vezes fora do roteiro turístico tradicional, têm ganhado a preferência dos viajantes. Se você viajar, sempre pesquise sobre seu destino com antecedência e verifique nos sites dos governos locais eventuais avisos de viagem, requisitos especiais ou recomendações para turistas.

2. Fique atento a aspectos de

higienização e segurança

Aspectos de limpeza ganharam uma relevância ainda maior para os hóspedes, e estabelecer novos padrões de higienização é fundamental. Em outubro, o Airbnb lançou orientações e boas práticas para hóspedes, disponíveis no site e com as quais eles devem se comprometer no momento da reserva. As recomendações incluem uso de máscaras e prática de distanciamento social por anfitriões e hóspedes ao interagirem.

Além disso, desde junho, está em vigor o Protocolo Avançado de Higienização do Airbnb para os anfitriões, desenvolvido com orientação de autoridades sanitárias e especialistas internacionais. O Protocolo inclui especificações sobre como higienizar todos os cômodos de uma casa e um selo para as acomodações, e passou a ser solicitado a todos os anfitriões. Em agosto, a plataforma reduziu a 16 o número máximo permitido de pessoas por acomodação, para evitar aglomerações e contribuir para estadias responsáveis.

3. Use filtros para encontrar o que procura

Para facilitar as pesquisas por acomodações nos chamados destinos 'hiperlocais', o Airbnb atualizou a plataforma para mostrar as alternativas próximas às pessoas, em localidades, muitas vezes, fora do roteiro mais óbvio.

Além disso, a plataforma oferece uma série de filtros para que o hóspede consiga localizar com rapidez e assertividade a acomodação ideal. É possível selecionar de acordo com a localização desejada, bem como filtrar por faixa de preço, tipo de imóvel, como casas, cabanas particulares, casas de campo, bangalô, etc, capacidade de hóspedes, instalações, comodidades, regras da casa, entre outros.

4. Sempre se comunique e pague pela

plataforma

A plataforma do Airbnb permite que anfitriões e hóspedes conversem por mensagens no próprio sistema, em todas as fases do planejamento da estadia. Desde a escolha da acomodação, passando pelo momento da reserva, pela estadia em si e pelo check-out. Esse processo é importante para que tanto hóspedes quanto anfitriões possam tirar eventuais dúvidas, como sobre as regras da casa, horários de chegada e saída, etc.

Antes de reservar, tire todas as suas dúvidas com os anfitriões, para que encontre exatamente o que procura. A recomendação é que as conversas sempre ocorram na plataforma, que é um ambiente seguro, não fora dela.

Também mantenha seu pagamento e suas informações pessoais protegidas permanecendo em nossa plataforma segura durante todo o processo, desde a procura da acomodação até a reserva e o pagamento. É importante ressaltar que você nunca receberá uma solicitação para transferir dinheiro, fornecer informações de cartão de crédito ou pagar diretamente a um anfitrião. Se isso acontecer, denuncie imediatamente por meio da Central de Ajuda.